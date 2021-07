Guendalina Tavassi è una delle opinioniste televisive più amate di sempre. L’ultimo scatto postato ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Guendalina Tavassi è uno dei personaggi più amati del mondo del web ma anche della televisione. Infatti è proprio lì che è avvenuto il suo esordio: anni fa debuttò come concorrente non famosa del Grande Fratello Vip. Il suo carattere prorompente riuscì a conquistare milioni di telespettatori e da allora il suo successo non si è più fermato. Grazie a Barbara D’Urso, nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vederla spesso in televisione dove ha cominciato a ricoprire il ruolo di opinionista.

Guendalina Tavassi e lo scatto che ha fatto la testa ai suoi numerosi followers

Guendalina non poteva che continuare la sua carriera televisiva in questo modo: ha un grande spirito di osservazione sulle cose, riesce a capire dubbio quando qualcuno è sincero e nel caso contrario non ci pensa due volte a smascherare. Adesso che la stagione televisiva si è fermata per la pausa estiva, Guendalina si sta godendo l’estate insieme alla sua splendida famiglia e ai suoi amici che non la lasciano mai da sola. Ogni tanto delizia i suoi followers di Instagram, social dove è molto seguita e amata dai suoi fans, con qualche scatto inedito fatto con il suo cellulare. Ad esempio gli ultimi che ha pubblicato, dove è stata immortalata a cena, hanno fatto record di likes nel giro di pochissimi minuti. Quattro foto una più bella dell’altra, dove l’opinionista posa in modi diversi davanti all’obiettivo.



I commenti sotto al suo ultimo post non si sprecano: nel giro di pochissimi minuti Guendalina ha ricevuto tantissimi complimenti da parte dei suoi numerosi fans.