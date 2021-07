Professore di filosofia ritrovato senza vita in strada: indaga la Polizia

Nella serata di mercoledì, in zona Campo de’ Fiori a Roma. un professore di filosofia di 80 anni è stato trovato esanime dalla moglie in strada.

La Polizia di Roma sta indagando sulla morte di un professore di filosofia di 80 anni, ritrovato senza vita in strada nella serata di mercoledì. A fare la tragica scoperta, la moglie dell’uomo che, non vedendolo arrivare, è corsa a cercarlo. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno provato invano a rianimare l’80enne. Intervenuta anche la polizia a cui la donna avrebbe raccontato che il marito aveva discusso con qualcuno, circostanza che ha fatto scattare le indagini sul caso.

Giallo a Roma, dove un anziano, nella serata di mercoledì 28 luglio, è stato ritrovato senza vita in strada, in zona Campo de’ Fiori.

L’uomo, Mario Valente, professore di filosofia di 80 anni, riporta Roma Today, si stava recando dalla moglie che, non vedendolo arrivare, è andata a cercarlo. Dopo aver camminato, la donna è giunta in via Monserrato, dove ha ritrovato il corpo del marito riverso a terra con una ferita alla testa. Immediata la chiamata al numero per le emergenze.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico che ha provato a rianimare l’anziano per diversi minuti. Tutto inutile. Alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere costatandone il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia per gli accertamenti del caso. In un primo momento, scrive Roma Today, si era ipotizzato che Valente potesse essere stato colpito da un malore e, perdendo l’equilibrio, fosse caduto al suolo battendo violentemente la testa. La moglie, però, ha raccontato agli inquirenti che il marito aveva discusso con qualcuno in zona Campo de’ Fiori. La testimonianza ha fatto, dunque, scattare le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

La salma del professore 80enne si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre gli accertamenti, tra cui l’autopsia.