Rosita Celentano lo fa a piedi nudi: “Io sono così”. E Adriano che dice? FOTO

Rosita Celentano, la figlia del cantante Adriano e Claudia Mori, ha pubblicato una foto su Instagram mentre è a piedi nudi

La conduttrice televisiva Rosita Celentano è la prima figlia di Adriano e Claudia Mori e ha 56 anni. Dopo di lei sono nati Rosalinda e Giacomo. Le due donne sono diventate personaggi noti del piccolo schermo italiano.

Lui invece ha ereditato da suo padre la passione per la musica anche se non ha avuto lo stesso suo grande successo. La primogenita ama spesso pubblicare foto e video sui suoi profili social ufficiali per la gioia dei suoi ammiratori che la seguono con entusiasmo.

Rosita Celentano, la foto con i piedi nudi

Ed ecco la foto con i piedi nudi della Celentano che scrive, come didascalia al suo scatto: “Letture”, visto che ci sono molti libri ed è dedita a leggere. Compaiono anche molti hashtag, tra cui quello #iosonocosì, per sottolineare il carattere dell’attrice italiana. I suoi follower hanno apprezzato molto la sua immagine scrivendo a margine di quest’ultima tanti commenti come quello di un utente che afferma: “solo chi legge ha una profonda cultura e un’anima ricca, tu ne sei la dimostrazione“. Papà Adriano sarà di sicuro orgoglioso di lei.

Rosita infatti è apprezzata anche per la sua grande cultura e intelligenza oltre che per il fascino che trasmette. Tra le sue ultime esperienze ci sono il film i “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè del 2019, il programma radiofonico “Chiedimi se sono felice” trasmesso su Radio 24 dal 2015 al 2017 e il ruolo di giurata a Sanremo Giovani nel 2015.

Inoltre nel 1989 Rosita Celentano ha condotto proprio il Festival di Sanremo insieme a Paola Dominguín, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. I tre furono soprannominati durante la kermesse canora i “figli d’arte” a causa della notorietà dei loro genitori.

E furono accompagnati nella presentazione della 39esima edizione del Festival della canzone italiana da Kay Rush e Clare Ann Matz, che erano in collegamento dal PalaBarilla.