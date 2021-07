Il risveglio con Elisabetta Gregoraci prende un’altra forma, avete visto il buongiorno della conduttrice? Afrodisiaco, che foto

Elisabetta Gregoraci è di una bellezza unica e i fan impazziscono per lei. Ieri sera è andata in onda la terza puntata di “Battiti live” e la conduttrice ha sfoggiato una tutina di pelle blu che le ha messo in risalto i suoi lati migliori.

Il suo sorriso poi ha conquistato milioni di italiani all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” che non riescono più a dimenticarla e continuano a seguirla sui social. Sono molti a credere che se fosse rimasta sarebbe riuscita a battere anche l’influencer Tommaso Zorzi.

GUARDA QUI>>Aurora Ramazzotti, sulla separazione dei genitori: svelata la sua posizione

Elisabetta Gregoraci: il buongiorno che non ti aspetti – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO