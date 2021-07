“Sicilymovie-festival del cinema di Agrigento”: annunciati i vincitori

Si è conclusa la sesta edizione di “Sicilymovie-Festival del Cinema di Agrigento”, scopriamo chi sono stati i vincitori

Dal 22 al 25 luglio nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, si è tenuta la sesta edizione del “Sicilymovie- festival del cinema di Agrigento”. La manifestazione a livello internazionale dedicato a cortometraggi, documentari e videoclip, è stato ideato e diretto dal regista Marco Gallo.

La giornalista Simona Pulvirenti ha condotto tutte le quattro serate e ha premiato i vincitori di quest’anno.

“Sicilymovie”: i vincitori e il toccante omaggio a Libero Di Rienzo

I vincitori della sesta edizione del Sicilymovie sono stati: miglior corto, corto di animazione, documentario, “Ifad/COPEAM Award”, videoclip a tema libero ed Around Sicily, la categoria nasce con l’obiettivo di premiare spot e videoclip che valorizzino il territorio siciliano.

Samantha MC Clurg, premio come migliore attrice per il cortometraggio “A godless country” premiato per la migliore fotografia; Phénix Brossard miglior attore per il cortometraggio “The Van”.

Altri premi sono andati alla migliore sceneggiatura al documentario “Vera”, la migliore colonna sonora a “La particella fantasma”, il miglior montaggio a “Niente di glamour”, il miglior suono a “The Van” e la miglior regia a “A Silent Song”.

Altri riconoscimenti sono andati al gruppo Isaac Delusion per il migliore videoclip, ad “Agape” come miglior corto d’animazione, a “Pacha Kuti” come miglior documentario e a al miglior cortometraggio “Il gioco”.

Il regista spagnolo David Rodríguez Muñiz con “Beyond the Glacier” ha ricevuto il primo premio IFAD COPEAM 2021. Inoltre, è stata assegnata anche una targa come menzione speciale per il video “Monte Etna” nella categoria “Around Sicily”, prodotto dalla Rai per la promozione del territorio italiano.

Marco Gallo, il direttore artistico ha ritirato un premio per aver contribuito alla promozione turistica del territorio. Tra gli ospiti delle serate, Edoardo Leo e Walter Veltroni che hanno voluto ricordare la grandezza e la bontà d’animo dell’attore Libero Di Rienzo, scomparso qualche settimana fa.