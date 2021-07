Stefano De Martino, scoppia di nuovo l’amore? “Era un suo pallino da tempo…”

Il ballerino ex Amici, Stefano De Martino è di nuovo al centro delle dinamiche di gossip e amore. Chi è la “fortunata” stavolta?

Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno deciso di dividere le proprie strade, tante cose sono cambiate sia dall’una che dall’altra parte.

I fan non si aspettavano di certo che la coppia più glamour dello spettacolo si lasciasse così di “punta in bianco” e soprattutto con indelebili cicatrici sul groppone. Non a caso, la showgirl argentina ha versato lacrime di dolore per la cocente separazione con l’ex ballerino di Amici e solo dopo aver superato le difficoltà è riuscita a riprendere a vivere come aveva sempre deisderato.

I due si sono per tanto tempo punzecchiati alle spalle, tra cocenti dichiarazioni, finchè tutto è svanito nel nulla, complice la delusione smaltita. Belen oggi condivide un amore a “cinque stelle” con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto persino una bambina, Luna Marie.

Per quanto riguarda, invece, Stefano, la situazione sentimentale non sembra rientrare più tra le priorità di vita. Ed è per questo che continuano ad attribuirgli donne vip ancora in cerca di sistemazione

Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip: chi è la “fortunata”

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino è tornato alla carica dell’amore, dopo un lunghissimo “digiuno”, che perdurava dalla fine della relazione con Belen Rodriguez.

Il talento originario della Campania, in questi mesi ha pensato a rimarcare ancor più la sua figura di personaggio vip, cimentandosi a fare il conduttore, intrattenendo nell’ironia e nel divertimento sano l’amatissimo pubblico della Rai, con il palinsesto, “Stasera Tutto è Possibile”.

Dopo aver guadagnato stima e fiducia anche sotto questo aspetto professionale, sembra essere giunto nuovamente il tempo dell’amore, tanto agognato e che aveva contraddistinto il suo primo periodo in tv.

Secondo i rumors, Stefano sarebbe alla ricerca di un’altra love story e cercare di mettere finalmente la “testa sulle spalle”. Nelle scorse settimane, il ballerino di Torre Annunziata è stato pizzicato sulla barca, in intima compagnia di Paola Di Benedetto, influencer acclamatissima dai fans.

In realtà si dice che Paola sia un suo vecchio “pallino”, anche se dopo quell’uscita in barca, in compagnia di Adelaide, sorella di De Martino e amica intima dell’ex vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip, le due strade non si siano più incrociate, almeno in pubblico.

Chissà se nel prossimo futuro avremo l’opportunità di rivederli nuovamente allo scoperto, considerando anche che l’ex gieffina ha troncato definitivamente con il suo ex.