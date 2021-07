“Uomini e Donne”, Aldo e Alessia dopo il lutto tornano alla vita con un nuovo progetto

La coppia del dating show di Canale Cinque sta per lanciarsi in una nuova avventura, una svolta decisamente lontana dai loro progetti iniziali.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota stanno cercando a denti stretti di superare la perdita del loro terzo figlio qualche mese fa. Un aborto spontaneo di cui loro non hanno mai voluto raccontare troppo sui social.

Durante una recente diretta social però Alessia ha rivelato come sta: “Sto bene, sono felice. Ci sono ancora momenti no. Ma quando arrivano mi fermo, mi assento un po’ dai social e mi concentro su tutto quello che di splendido mi ha dato la vita”.

Ricordiamo che dopo l’esperienza a “Uomini e Donne”, i due sono diventati genitori di Niccolò, nato nel 2015, e di Leonardo, nato due anni dopo.

Alessia annuncia il nuovo progetto a Catania: di cosa si tratta?

La coppia sta per lanciarsi in una nuova avventura come ha svelato sempre Alessia durante la diretta con i suoi follower. Dopo aver chiuso il loro pub Keep Up, presto apriranno un nuovo locale a Catania, città natale dell’ex tronista dove entrambi sono tornati dopo la fine del programma.

Sappiamo per ora che sarà un lounge bar molto raffinato dove verranno serviti pasti minimali e bevande alcoliche. Uno locale chic e raffinato come loro due, una vera attrazione, sperano, per i giovani della città.

“Avevamo bisogno di qualcosa di più grande. Ma non è stato così semplice trovare il giusto locale per realizzare il nostro progetto. Col tempo è arrivato e non vediamo l’ora di farvelo vedere”, ha spiegato.

Al momento Aldo e Alessia non hanno svelato il nome della loro nuova impresa nel settore della ristorazione ma la giovane mamma ha spiegato che vi lavorerà principalmente il compagno mentre lei starà con i bambini, ovviamente tenendosi a disposizione per qualsiasi evenienza.