La giovane di casa Ferragni si trova ancora a Portofino con il fidanzato, curve in primo piano per degli scatti decisamente piccanti.

La piccola di casa Ferragni è nuovamente volata in uno dei suoi luoghi del cuore, Portofino, dove si sta godendo il mare in compagnia del suo grande amore Luca Vezil che oggi compie 30 anni.

Le Instagram stories di ieri sera li vedono festeggiare a lume di candela in un ristorante lungo mare con pesce fresco e tartare, per concludere il tutto con torta e spumante di rito.

Valentina Ferragni e Luca sono una delle coppie più belle sui social, uniti nella vita e nel lavoro, raccontano un amore immenso che in molti fan invidiano.

Valentina Ferragni mostra le curve: il seno straborda dal reggiseno

Ieri prima dei grandi festeggiamenti si trovavano ai Bagni Fiore Paraggi per prendere il sole e scattare qualche foto di rito. Valentina indossava un bikini giallo chiaro molto sgambato nello slip, mentre il reggiseno era legato frontalmente. Una visione visto che Valentina, come possiamo vedere nello scatto pubblicato ieri, mostra le curve in maniera decisamente femminile e provocante.

Negli ultimi mesi è sempre più sicura di sé e del suo corpo tonico, e le foto condivise lo testimoniano. Esuberante e sorridente la possiamo vedere mentre si appoggia alla staccionata lungo mare, allunga le gambe con una posa in punta di piedi, capelli al vento e una luminosità che contrasta con quella del paesaggio alle sue spalle.

I fan entusiasti commentano lo scatto: “Quanto è apprezzabile che nonostante tutti i soldi che ha sia rimasta naturale e non si sia rifatta!”, “Belle le donne sicure e fiere, non hanno bisogno del parere altrui per piacersi”, “In forma perfetta!!!!!! Un 🌞 che splende”.