Alba Parietti è come il vino, più invecchi e più si fa bella. L’ultimo post è un incanto e la scollatura lascia i fan senza parole

Alba Parietti è una delle opinioniste più note della televisione italiana, in ogni trasmissione ha lasciato il segno e il pubblico non perde occasione di seguirla. Anche su Instagram i follower aumentano giorno dopo giorno, sono arrivati a quasi cinquecentomila.

La vip è molto attiva sui social dove pubblica scatti mozzafiato e riflessioni su temi diversi, non mancano però critiche e polemiche da parte di alcune persone.

Alba Parietti, fuori tutto e Ibiza implode – FOTO

Appena è stato dato il via libera da parte del Governo, i vip non hanno perso occasione di trascorrere le vacanze in giro per l’Italia e all’estero. C’è chi non ha rinunciato alle vecchie abitudini come la Parietti che è volata ad Ibiza.

Così da qualche giorno l’opinionista sta sfoggiando gli scatti più belli della vacanza e l’ultimo ha lasciato il segno. Due foto, una più bella dell’altra, una in primo piano. Due selfie per l’esattezza e in uno si intravede una scollatura esagerata che lascia tutti senza parole.

Il costume sembra invisibile e anche il prendisole che indossa per coprirsi, i capelli sono tirati e gli occhiali nascondono il suo sguardo.

“L’invidia è quel sentimento che nasce nell’istante in cui ci si assume la consapevolezza di essere dei falliti”. Scrive come didascalia e sotto è pioggia di like e commenti, tra cui critiche.

C’è chi però non perde occasione di dedicare belle parole alla Parietti: ” Sei uno schianto” aggiunge qualcuno.

All’età di sessant’anni Alba Parietti riesce ancora a conquistare e ad ammaliare il web con la sua bellezza. Forme prorompenti e sguarda magnetico, una donna unica che sa quello che dice e non perde occasione di farlo. Fare l’opinionista è il suo lavoro preferito e non vede l’ora di tornare in televisione alle prese con nuovi programmi.