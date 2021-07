Alena Seredova, ancora tensione e rabbia con Buffon: le parole della modella

Alena Seredova prova ancora tanta rabbia e rancore nei confronti dell’ex marito Gigi Buffon tanto da rifiutare ogni rapporto: le parole della modella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La modella ceca naturalizzata italiana Alena Seredova è ancora ai ferri corti con il suo ex marito Gigi Buffon. La bella modella è ormai rinata grazie alla nuova relazione intrapresa con il manager Alessandro Nasi da cui ha avuto una bimba, Vivienne Charlotte.

Ma dal precedente rapporto con il portiere della Juventus ha avuto altri due figli David Lee e Louis Thomas, rispettivamente di 14 e 12 anni, quindi deve avere a che fare ancora con il giocatore di calcio, cosa a cui rinuncerebbe volentieri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “X Factor”, cancellato il programma: la decisione definitiva

Alena Seredova e il rapporto con Gigi Buffon: “È contro natura”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo a nanna solo con il reggiseno: la FOTO nella notte. Lato A stratosferico

In una recente intervista Alena Seredova ha definito la famiglia allargata contro natura e completamente distante dalla sua morale. Quindi non c’è nessuna possibilità che Leopoldo Mattia, figlio nato dal rapporto tra Buffon e Ilaria D’Amico possa giocare con i suoi fratellastri.

La modella non hai mai dimenticato il tradimento del portierone bianconero nei suoi confronti con la giornalista con cui lui adesso ha una relazione stabile. Anzi ha sempre detto che nutre ancora più rabbia e rancore dato che è stata la penultima a saperlo perché dopo di lei lo ha saputo suo padre e tutti intorno invece già ne erano a conoscenza.

Per quanto riguarda la carriera italiana della Seredova: ha cominciato nel 2001 con il programma televisivo “Torno Sabato” condotto da Giorgio Panariello. Due anni dopo prende parte al film di Vincenzo Salemme “Ho visto le stelle!” e nel 2004 in quello di Neri Parenti “Christmas in Love“. Successivamente raggiunge una bella fetta di popolarità, realizzando il calendario sexy per Max. In TV ha collaborato alla trasmissione la “Domenica Sportiva” di Marco Mazzocchi, Giorgio Tosatti e Paola Ferrari.

Il 2008 e 2009 sono gli anni di “Un’estate al mare” e “Un’estate ai Caraibi“, pellicole dirette dal regista Carlo Vanzina. Ha iniziato presto a sfilare sulle passarelle, già a 15 anni infatti ha posato per uno dei massimi fotografi di moda del suo Paese, Jadran Setlik.