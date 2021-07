Anna Safroncik, passerella bollente in bikini: “Crea dipendenza” – FOTO

Anna Safroncik ha pubblicato uno scatto su Instagram, esaudendo i desideri dei followers: una sontuosa dea greca.

L’attrice, Anna Safroncik ha fatto il pieno di likes nell’ultima pubblicazione via Instagram, che ha intenerito il cuore di ciascuno dei followers.

Nel mondo dello spettacolo ha allargato gli orizzonti della conoscenza, recitando in diverse fiction sul piccolo schermo. Da “La figlia di Elisa – Il ritorno a Rivombrosa” a “Il Commissario Nardone” Anna ha conquistato davvero tutti in orbita mediatica ed oggi rappresenta uno dei volti di maggiore spicco in saggenza e intelligenza.

La professionalità e la semplicità di una donna tutta d’un pezzo hanno rappresentato sin dall’inizio del suo percorso, gli “ingredienti” base dai quali è nata una certa passione. In ambito sentimentale, quasi nessuno conosce da che parte batte il suo cuore.

Sarebbe però soltanto una questione di tempo nel trovare il “principe azzurro” che farebbe certamente faville pur di conquistare il suo cuore. Nel frattempo però godiamocela in tutta la sua splendida bellezza, sulle meravigliose spiagge di Mykonos

LEGGI ANCHE —–> “Non voglio fare il marpione ma…” Serena Garitta strega i follower sul web: pura energia – FOTO

Anna Safroncik passerella dal cuore d’oro: corporatura da Serie A

PER VEDERE LA FOTO DI ANNA SAFRONCIK, VAI SU SUCCESSIVO