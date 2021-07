Anna Tatangelo, il body aderente mette tutti k.o: gambe toniche e abbronzate. Meravigliosa – FOTO

Anna Tatangelo, regina di arti marziali fa impazzire i followers di Instagram restando solo in body: gambe mozzafiato.

Durante una sessione di allenamento mattutino, Anna Tatangelo ha trovato il bandolo della matassa per vincere la concorrenza e far sognare tutti ad occhi aperti.

La cantante, ex vincitrice di Sanremo 2002 sezione “Giovani” sta trascorrendo un’estate fantastica in compagnia dei suoi familiari. L’amore per lei viene in secondo piano, dopo la deludente separazione da Gigi D’Alessio, con il quale è rimasto certamente in buoni rapporti.

Il figlio, Andrea è l’unica ragione di vita, nato proprio dal rapporto con il neomelodico napoletano. Allora Anna e Gigi era considerata dai più, la coppia più apprezzata del mondo dello spettacolo. In tanti sponsorizzavano in giro un affiatamento unico, frutto di medesime idee di pensiero e non solo.

Il destino ha scritto poi un nuovo futuro per la cantante di Sora, che ha sposato un nuovo genere musicale

Anna Tatangelo, body builder attraente: che fisico

