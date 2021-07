“Si vede che sono naturali”, Barbara D’Urso il lato A è protagonista: si scatenano tutti – FOTO

La conduttrice di Canale 5, Barbara D’Urso ha fatto il pieno di likes nell’ultima pubblicazione via social. Davanti straripante: un sogno.

Dopo tante peripezie dietro le quinte del “Biscione”, Barbara D’Urso sembra sia stata confermata a pieni voti dagli addetti.

Il suo “patrimonio” televisivo è troppo vasto per passare la mano. Anche l’ad Piersilvio Berlusconi si è accorto che “Carmelita” non poteva cedere il passo così facilmente. Dal prossimo autunno, in corrispondenza alla nuova stagione televisiva, la D’Urso manterrà l’egemonia delle sue trasmissioni gossip di valore.

Tra “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” assisteremo ad un’altra scorpacciata di notizie gossip legate ai protagonisti della tv, “preda” da tanti anni a questa parte delle avances della presentatrice partenopea.

Barbara potrebbe veder sottrarsi un po’ di spazio televisivo, a discapito delle nuove leve, tra cui Adriana Volpe. I progetti per Settembre però, in questo caldissimo fine mese di luglio sono ancora in modalità “working progress”, ma almeno per la compagna di Zangrillo non dovrebbero esserci stravolgimenti

