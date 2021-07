“Beautiful”, anticipazioni puntata 31 luglio: le condizioni di Steffy

Beautiful, anticipazioni 31 luglio: il dottor Finnegan aggiorna Ridge, Bill e Liam sulle condizioni di Steffy.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy riprendersi dopo il brutto incidente stradale di cui è stata vittima. La Forrester ha perdonato immediatamente Bill, sostenendo che non è stata colpa sua se i loro mezzi si sono scontrati. Anche il tenente Sanchez ritiene che lo scontro sia stato un incidente, perciò Bill non sarà sottoposto ad ulteriori indagini. Ridge è furioso con lo Spencer, ma Brooke sembra prendere le sue difese. Nel frattempo anche Sally è stata ricoverata a causa di un severo attacco di panico che le ha provocato un mancamento. La Spectra rischia di perdere per sempre Wyatt a causa delle sue subdole macchinazioni.

Beautiful, anticipazioni 31 luglio: Sally sta male

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally continuerà a sperare che Wyatt possa perdonarla per aver compiuto un gesto tanto egoista. Lo Spencer, tuttavia, non vuole saperne più niente di lei.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy starà molto male. Il dottor John Finnegan ha assicurato alla famiglia che la giovane Forrester si riprenderà, ma la convalescenza sarà molto dolorosa. Steffy riflette sulla possibilità di prendere alcuni farmaci molto pesanti. Nonostante l’idea non sia affatto allettante, il dolore è davvero molto forte e non le lascia altra scelta. Nel frattempo Bill si sente in colpa: nonostante sia stata accertata la sua innocenza, lo Spencer non può fare a meno di sentisi in colpa per aver provocato l’incidente stradale che ha ferito Steffy.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 31 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.