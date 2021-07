Belen fa le presentazioni, Luna Marì conosce lo zio Jeremias: l’emozionante reazione

Il commovente primo incontro tra Jeremias Rodriguez, fratello della bellissima Belen e la piccola Luna Marì

Luna Marì è nata da poche settimane ed è già diventata la gioia di tutta la famiglia Rodriguez. La bellissima figlia della modella argentina Belen e di Antonino Spinalbanese ha finalmente incontrato lo zio Jeremias che si è mostrato completamente estasiato tenendo tra le braccia la sua dolce nipotina.

La famiglia si è riunita in una stupenda villa presa in affitto dalla showgirl e dal suo compagno sull’Isola di Albarella in provincia di Rovigo.

I prossimi progetti di Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Marì

Immersa nelle bellezze del Veneto Belen ha trascorso le ultime settimane di gravidanza insieme ovviamente anche al primogenito Santiago, nato dall’amore con Stefano De Martino, dando poi alla luce Luna Marì lo scorso 12 luglio a Padova.

Proprio sull’Isola di Albarella è avvenuto l’emozionante incontro fra Jeremias che ha potuto finalmente abbracciare la dolcissima nipotina. L’argentino, impegnato sentimentalmente con Deborah Togni, non è riuscito a trattenere la gioia e l’orgoglio nello stringere fra le braccia Luna Marì. Una felicità davvero incontenibile quasi come se la piccola fosse sua figlia.

Sono passate solo poche settimane da quando la Rodriguez ha dato alla luce la sua secondo genita Luna Marì eppure l’argentina è già tornata a lavoro. L’affascinante argentina infatti ha preso parte alle registrazioni di alcune puntate di Tu Sì Que Vales, il seguitissimo show di Maria De Filippi.

Nel programma Belen veste i panni di co-conduttrice in compagnia di Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e della new entry Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici 20. Lo show anche nella prossima stagione terrà compagnia al pubblico con esibizioni sempre stupefacenti riconfermandosi di sicuro uno dei format vicenti della rete ammiraglia del gruppo della famiglia Berlusconi.

Nello studio Mediaset Belen, sorprendendo tutti, si è mostrata già in forma strepitosa nonostante siano tra scorse appena poche settimane dal parto di Luna Marì.

Dopo la registrazione delle puntate dello show di Canale 5 la modella sudamericana è tornata immediatamente nella villa in provincia di Rovigo per godersi il calore e l’affetto della sua grande famiglia.