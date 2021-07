Miriana Trevisan, la showgirl fa impazzire il web. La posizione proibita non passa di certo inosservata.

Miriana Trevisan, la showgirl pare abbia fatto un patto col diavolo. La bellezza, la freschezza che la ricorda ai tempi di “Non è la RAI” il programma ormai oggi un cult della televisione italiana. A ciò si aggiungono una sensualità ed una maggiore consapevolezza che la rendono oggi uno spettacolo.

Questo spiega perché viene scelta dai brand di moda per indossare i rispettivi capi delle nuove collezioni. Il fisico poi, da femme fatale! E questi scatti che appaiono sul social lo manifestano apertamente; abiti stretti, ampi, lunghi o corti (o cortissimi come nell’ultimo post) stanno su di lei un incanto.

Miriana Trevisan, la posizione proibita fa dare di matto il web

“Ma quali creme e fondotinta. Per nascondere le occhiaie bastano un bel paio di tacchi!

(Fragmentarius)” stempera così Miriana Trevisan i bollori che derivano dalla foto pubblicata. Nonostante la showgirl sia chinata per chiudere il sandalo oro con plateau e tacco, lo sguardo birichino – e a tratti malizioso – fa impazzire il web.

I commenti sono i più disparati, ma soprattutto ammettono che quella posizione – peraltro poco comoda – ha sorpreso il mondo social. L’outfit è poi audace: mini dress blu elettrico con fantasie tono su tono, luccichii…insomma, la veste mette in mostra le bellissime gambe e possiamo anche scorgere l’ampia scollatura lungo la schiena…da togliere il fiato.

“Bellissima da impazzire di desiderio” scrive un fan, ma in effetti scorrendo tra i commenti – come abbiamo già anticipato – mostrano chiaramente questo stato d’animo; catturati, sedotti dalla bellissima napoletana. E poi gli immancabili emoji…cuori, fiamme…insomma tutto ciò che palesa un profondo senso di stima e fascino per Miriana.

Siamo abituati a perderci nel fisico da urlo della Trevisan, tantissimi gli scatti che le rendono perfettamente giustizia.

Mise sportive, eleganti, graffianti, seducenti e in abito da sposa…non manca nulla. Anzi, non è proprio così: a differenza della sue colleghe sono assenti le foto in costume, chissà che non accoglierà questa richiesta al più presto, per la gioia del web.