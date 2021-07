Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono nel mirino un calciatore talentuoso dell’Atalanta: occhio al maxi-scambio.

La Juventus, dopo un’annata complicatissima dal punto di vista dei risultati in campionato, vuole tornare nuovamente a vincere il campionato. I bianconeri, grazie all’harakiri del Napoli, hanno parzialmente salvato la stagione e hanno raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League (importantissimo per le casse).

I vertici stanno già monitorando diversi profili per rafforzare la rosa. La pandemia di coronavirus, e questo non è un segreto, ha complicato i piani di tantissimi club. Il calciomercato di quest’estate è davvero statico e tante società puntano a formule decisamente particolari. La Juventus è innamorata – calcisticamente parlando- di un fenomenale calciatore dell’Atalanta. I due club hanno rapporti ottimi e, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe verificarsi un maxi scambio che farebbe sognare i tifosi.

Calciomercato Juventus, maxi scambio con l’Atalanta: i tifosi sognano

La Juventus ha messo da tempo nel mirino il calciatore dell’Atalanta Robin Gosens. Il laterale tedesco, fresco della convocazione agli scorsi Europei di calcio, garantisce ogni anno tantissimi gol e assist. Il 27enne ha grande corsa e spinge sempre con continuità, mettendo in difficoltà le difese avversarie.

L’Atalanta valuta il suo gioiello circa 40 milioni di euro. Il classe 1994 ha diversi estimatori in giro per l’Europa: anche dalla Premier potrebbe ben presto arrivare un’offerta succulenta. Per questo motivo, secondo gli ultimi aggiornamenti, i bianconeri potrebbero eliminare completamente la parte economica mettendo sul piatto il cartellino di due suoi tesserati. Il primo nome accostato ai nerazzurri è quello di Federico Bernardeschi. L’ex esterno della Fiorentina non è riuscito mai ad imporsi a Torino ma durante gli Europei ha mostrato sangue freddo segnando due rigori decisivi ai fini del risultato. Se il nativo di Carrara dovesse ritornare il calciatore ammirato in maglia viola, potrebbe essere una grande presa.

Bernardeschi è valutato circa 15 milioni di euro. Per pareggiare i 40 milioni chiesti dall’Atalanta per il suo esterno, il club piemontese potrebbe aggiungere anche il cartellino di Demiral. Il difensore ha una valutazione di 25 milioni di euro.