Calciomercato Roma, in arrivo il vice-Dzeko. Cambiano i piani di Mourinho

Novità tra le fila della Roma con l’arrivo di un nuovo giocatore: secondo acquisto di questa sessione di calciomercato

È già sbarcato nella capitale il secondo acquisto della Roma di questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko del Genoa. Il suo arrivo con un volo privato infatti, come scrive il sito web gianlucadimarzio.com, era previsto per le 9 di questa mattina.

Si sottoporrà alle consuete visite mediche e poi firmerà il contratto. La società della squadra capitolina ha ingaggiato il giocatore acquistandolo per 17 milioni e mezzo più altri 2,5 milioni di bonus.

Calciomercato Roma, Eldor Shomurodov: i numeri dell’attaccante uzbeko

José Mourinho avrà così una pedina importante in più per il reparto offensivo con questa punta in più, che potrà essere il vice-Dzeko. Eldor Shomurodov si trasferisce nei giallorossi con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il 26enne ormai ex attaccante del Genoa e calciatore importante per la Nazionale uzbeka con la squadra ligure nella passata stagione del campionato di Serie A ha realizzato 8 reti e 1 assist in 32 presenze.

È stato soprannominato il Messi uzbeko. È un giocatore forte sia a siglare gol che a eseguire passaggi decisivi. L’altro acquisto della Roma finora in questa finestra di calciomercato estiva è stato il portiere Rui Patricio, portiere portoghese.

Per Shomurodov l’arrivo nel club giallorosso può rappresentare l’opportunità di una vita per dare una svolta alla sua carriera. Le sue abilità in campo aperto che si esprimono con velocità e potenza gli hanno permesso di farsi notare da Mourinho, che potrebbe decidere di farlo giocare al fianco di Dzeko. Il bosniaco è legato alla Roma da un altro anno di contratto.

Questo ha probabilmente spinto il club di Pallotta a interessarsi all’uzbeko, considerando poi che Mayoral dovrebbe essere riscattato per 20 milioni di euro nel prossimo campionato di Serie A.

La squadra intanto continua la sua preparazione per il prossimo campionato. Gli uomini dello Special One saranno impegnati nel pomeriggio in un’amichevole di prestigio con il Siviglia in casa.