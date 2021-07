Chiara Ferragni condivide i giorni migliori trascorsi a Milano-FOTO

L’influencer Chiara Ferragni ha deciso di condividere alcuni dei momenti più belli trascorsi in questi giorni a Milano

Chiara Ferragni su instagram condivide alcuni dei giorni più belli trascorsi a Milano in quest’ultimo periodo. Come prima foto indica quella con la figlia Vittoria di 4 mesi. Poi mostra degli abiti meravigliosi per lavoro. Ancora mostra una scatola di sushi, che è sempre apprezzata e poi il figlio Leone a colazione. Sandali con perline, e i due figli insieme pettinati e ben vestiti. Si mostra sola in ascensore vestita di arancione e poi fa vedere alcuni accessori tra gioielli e scarpe. In pratica la vita della Ferragni in poche foto.

Chiara Ferragni e la vita da sogno

Negli anni Chiara Ferragni è riuscita a farsi conoscere meglio dal pubblico. Quello che è cominciato come un gioco, un passatempo e niente più è diventato un lavoro a tempo pieno. Un’azienda che da lavoro a moltissime persone e che fattura una cifra di tutto rispetto. Negli anni sono accresciuti anche i followers che sono arrivati a 24,4 milioni ormai su instagram. L’influencer ha poi avviato diverse attività sempre nella moda, e investito in molti marchi quotati in borsa. Pare che ogni cosa che tocchi la Ferragni diventa oro. Lei e anche suo marito che non si smentisce mai tra un brano di successo e l’altro.

A distanza di pochi mesi ha ottenuto grande successo con la canzone portata a Sanremo con Francesca Michielin, Chiamami per nome. Sono arrivati secondi sul podio dei vincitori. E ora con l’ultimo brano Mille in collaborazione con Orietta Berti, anche lei reduce da Sanremo, e Achille Lauro hanno già ottenuto due dischi di platino e milioni di visualizzazioni e ascolti. Entrambi Fedez e la Ferragni sanno come fare il proprio mestiere, non c’è dubbio. Inoltre si preoccupano anche dei temi sociali importanti. Diritti per gli omosessuali con il nuovo decreto DDL ZAN supportato da entrambi. Ma anche aiuti per combattere il virus quando era necessario a marzo di un anno fa.

E ogni tanto scelgono una causa tra le molte che ricevono, da sostentare e aiutare. Conducono una vita da sogno tra jet privati e vacanza di lusso in resort da sogno. Insomma quando dicono che sono la royal family italiana, non hanno tutti i torti. Si comportano proprio come loro a tratti, certo i modi sono diversi e non paragonabili. Ma lo stile di vita è quello.