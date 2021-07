Classifica FIMI, battuti i Maneskin: c’è una nuova numero uno

Quali sono gli album e i singoli più venduti e ascoltati della settimana: la classifica FIMI subisce una modifica inaspettata

Anche questa settimana la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha aggiornato i dati sugli album e sui singoli più venduti nel nostro Paese. La corsa per decretare il tormentone di questa estate sembra ormai quasi conclusa e i nomi dei vincitori appaiono chiari agli occhi di tutti. Ma se il podio dei brani resta invariato lo stesso non si può dire per quello degli album. Una nuova numero uno sbalza gli artisti del momento, i Maneskin, dal primo al quarto posto. Scopriamo chi è riuscito in questa impresa.

FIMI, debutto alla numero uno: chi ha battuto i Maneskin questa settimana

La FIMI ci dà ancora una volta la possibilità di dare uno sguardo all’andamento del mercato discografico, pubblicando la classifica degli album e dei singoli più venduti e ascoltati della settimana.

Il podio dei brani continua a vedere in testa la coppia formata da Blanco e Sfera Ebbasta con la loro “Mi fai impazzire“. Il singolo è riuscito nell’impresa di declassare dopo diverse settimane uno dei tormentoni di questa estate, “Mille“. Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro restano tuttavia fissi al secondo posto, dietro di loro Sangiovanni con “Malibù“, altro brano protagonista di questa estate 2021.

Nulla è cambiato nelle vendite dei singoli, mentre la classifica degli album vede questa settimana un nuovo debutto al primo posto. A spodestare i Maneskin -tornati alla prima posizione grazie al successo del loro singolo “I wanna be your slave“- ci ha pensato Emis Killa.

Il rapper debutta in cima alla classifica con il suo nuovo album “Keta Music Vol. 3” riuscendo nell’impresa di battere la band del momento. Restano invece al secondo e al terzo posto Rkomi con “Taxi Driver” e Sangiovanni con il suo omonimo EP.

Sebbene ci siano state poche uscite in queste ultime settimane la classifica FIMI riesce a riservarci sempre delle sorprese.