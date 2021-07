Diletta Leotta straordinaria sui social network: la showgirl ha stupito i followers con una foto in cui sfodera una scollatura abissale.

Diletta Leotta non smette di far impazzire i suoi followers su Instagram. La siciliana continua a postare scatti decisamente intriganti in cui mette in mostra con disarmante facilità le sue curve pericolose. Secondo alcuni rumors, il rapporto tra Can Yaman e la bella conduttrice di Dazn sarebbe finito nuovamente.

Diletta, in ogni modo, ha deciso di infiammare anche oggi il mondo dei social network piazzando online uno scatti a dir poco fantascientifico. La giornalista è distesa su un lettino e indossa un vestitino che copre decisamente ben poco. La scollatura è davvero infinita e il suo décolleté così in bella mostra manda in subbuglio gli utenti.

Diletta Leotta, la scollatura è abissale: che visione

