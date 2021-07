Elisa De Panicis scende dall’elicottero e incanta il web-VIDEO

La bella influencer Elisa De Panicis ha condiviso un video in cui scende da un elicottero a rallenty ed è pazzesca

Elisa De Panicis appare sexy come sempre e bellissima mentre scende da un elicottero insieme ad una amica. Nella didascalia scrive poi:“Italian girl power, welcome”. Indossa un completino nero formato da shorts e top e anfibi neri. Un look aggressivo e sensuale allo stesso tempo. Anche la sua amica sensuale in un completo di shorts e top a rete e anfibi.

Elisa De Panicis ad Ischia con l’elicottero

L’influencer è stata sull’isola di Ischia con l’elicottero come una vera star. Alla De Panicis piacciono le cose estreme e l’eccesso lo ha dimostrato spesso sul suo profilo instagram. Osa molto con gli outfit, mostrandosi spesso mezza nuda o con look davvero estremi. Recentemente ha anche sfilato sul red carpet del Festival di Cannes con abiti da sogno, come sempre appare bellissima. Su instagram la seguono in tanti, sono 1 milione i followers in totale. Al momento la sua attività principale è sui social ma ha anche uno suo marchio d’abbigliamento che oltretutto è molto seguito. Ha infatti 56,1 mila followers sulla pagina di Elisadepanicis collection. La De Panicis sta cavalcando l’onda del successo che ha ottenuto dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

E dopo l’emblematico bacio con Mila Suarez avvenuto niente meno che su un altro red carpet, quello del Festival del Cinema di Venezia 2020. Le due hanno sorpreso tutti i presenti dandosi un bacio sulle labbra. Subito dopo chiaramente sono arrivate molte domande, se la loro fosse una relazione o un atto mirato ad ottenere visibilità e l’effetto: basta che se ne parli. La De Panicis aveva rivelato che non sapeva nemmeno lei di cosa si trattasse, se amore o meno con la Suarez. Fatto sta che fino a poco tempo fa vivevano insieme a Milano. Al momento però non sembrano stare ancora sotto lo stesso tetto. In alcuni video e foto pubblicati dalla De Panicis mesi fa, scherzando la chiamava “sua moglie”.

Tuttavia recentemente durante un programma girato a Tulum, la bella De Panicis era apparsa tra le braccia di un bel giovane. Ha condiviso scatti romantici in riva al mare e baci appassionati. Al momento appare nuovamente sola però, è difficile capire come gestisca la sua vita sentimentale.