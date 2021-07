Elisa Isoardi, scollatura bollente stende i fan: in forma strepitosa – FOTO

Elisa Isoardi ha pubblicato di recente una storia Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta: un fisico ammirevole.

L’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco“, Elisa Isoardi è stata promossa a pieni voti dal pubblico dopo l’ultima uscita via social.

Nonostante i corteggiamenti degli addetti in Mediaset, la posizione professionale di Elisa presenta ancora “nubi” sul futuro. In attesa di ricevere la “buona novella” e ritornare negli studi, nelle vesti di presentatrice, amata dai suoi telespettatori, l’ex di Matteo Salvini si gode l’estate come meglio può.

Dopo i rumors sulla presunta relazione con Raimondo Todaro, l’ex ballerina di “Ballando Con Le Stelle” ha scelto la strada dell’amicizia. I fan speranzosi di vederla di nuovo tra le braccia del ballerino professionista devono purtroppo rimandare i loro “castelli” di pensiero.

La bella conduttrice ex Rai, scevra del proprio “principe azzurro” si mostra comunque felice e appagata della folta compagnia al suo fianco, durante una gita al mare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Fabrizio Corona chiede aiuto ai fan per la sua battaglia, non mancano le critiche

Elisa Isoardi fa sognare i fan di Instagram ad occhi aperti

PER VEDERE LA FOTO DI ELISA ISOARDI AL MARE, VAI SU SUCCESSIVO