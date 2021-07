“Sei una favola” Elisa Visari in bikini, la curva fa sbandare i fan – FOTO

Elisa Visari sorprende i fan con i suoi scatti mozzafiato, ogni giorno si lascia andare a foto strepitose: che sensualità

Elisa Visari è la fidanzata di Andrea Damante, i due sembrano molto innamorati e i fan li adorano. La giovane ventenne però era già conosciuta dal pubblico per alcuni suoi lavori da attrice.

Infatti, nel 2017 ha esordito con il film di Gabriele Muccino A casa tutti bene, poi è stata richiamata dal regista per Gli anni più belli, film uscito circa un anno fa. E’ molto seguita anche sui social dove condivide i suoi scatti con quattrocentomila persone che la ammirano e la supportano.

Elisa Visari: in riva al mare, una sirena – FOTO

Andrea Damante ha trovato in Elisa una principessa, lo ha ribadito più volte di essersi innamorato follemente e di non aver nessuna intenzione di lasciarsela scappare. Si sono conosciuti solo qualche mese fa ma per entrambi è stato un colpo di fulmine. L’ex tronista non ha occhi che per lei e mai ha provato un sentimento così forte.

Nonostante la giovane età dell’attrice, i due stanno già pensando al loro futuro e tutto sembra andare a gonfie vele. L’estate 2021 è una ripartenza per tutti e in particolare per loro che non hanno perso occasione di tornare a viaggiare.

Attualmente si trovano in Costa Smeralda, qui Elisa Visari si lascia scattare foto strepitose diventate già virali. Nell’ultima sfoggia un bikini rosso, l’attrice è seduta in riva al mare e mangia un piatto di pasta.

In quella posizione da sirena mostra la sua curva più bella e i fan restano senza parole. “Sei una favola” scrive qualcuno e poi ancora “Che bella che sei”. Qualcun altro aggiunge: “Ciao bambolina”.

Elisa Visari è ancora molto giovane ed ha ancora molto da imparare, ha iniziato un percorso straordinario che sta portando avanti con determinazione e impegno. Il suo talento le porterà tanto successo, questo è solo il punto di partenza.