Flora Canto bellissima in spiaggia con la figlia, momento dolce-FOTO

Flora Canto ha condiviso uno scatto tenerissimo con la figlia mentre si baciano in spiaggia, che dolcezza

La moglie di Enrico Brignano ha condiviso una foto in spiaggia mentre bacia la sua piccolina e trascorre dei momenti madre e figlia unici. Nella didascalia ha scritto:”La nostra personale Golden hour! Io e lei”. La Canto poi rivela che è la sua prima uscita dopo il parto. Infatti da poco è diventata mamma per la seconda volta di un maschietto, Niccolò.

Flora Canto ed Enrico Brignano genitori bis

L’attore comico amato da tutti è diventato papà per la seconda volta, di un maschietto bellissimo di nome Niccolò. Il piccolo è nato il 20 luglio per la gioia di mamma e papà. Come sempre la conduttrice Flora Canto lo annunciato con ironia. Dal momento che lei conduce un programma che si chiama “Fatto da mamma”, ha scritto nella didascalia sotto la foto post parto:”E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma, Mamma l’ha fatto. Benvenuto dolcissimo amore nostro”. Per Brignano è stato un anno duro, ha dovuto dire addio ad un amico e collega importante per lui, il grande Gigi Proietti. Non è stato facile passare sopra a questa scomparsa.

Sopratutto dopo già un anno trascorso in casa nella paura e l’incertezza dovuta alla pandemia che avanzava sempre più, prendendosi i sogni e il lavoro delle persone. Tuttavia almeno una gioia è arrivata, la nascita di un’altra vita che arriva come un dono prezioso. Le parole della Canto quando ha annunciato la notizia rendono molto bene il concetto. “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina..Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto…Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte..il nostro piccolo secondo miracolo di vita”.

A febbraio la piccola Martina invece, la primogenita, ha compiuto quattro anni e mamma Flora le ha dedicato un messaggio bellissimo. “A te che sei la mia luce, il mio faro e senza saperlo sai sempre indicarmi la giusta direzione..”.