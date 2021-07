Il video di Elisa Isoardi ha già raccolto numeri incredibili: la 38enne fa un tuffo e mostra il suo didietro incredibile.

Tra le bellezze di Instagram non può mancare sicuramente Elisa Isoardi. La nativa di Cuneo è una donna bellissima e affascinante: il pubblico italiano la ama tantissimo. La 38enne è stata a lungo la fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini: tra i due la storia è finita nel 2018. Negli ultimi tempi, la conduttrice si è messa in gioco e ha partecipato a diversi reality.

La Isoardi ha preso parte a ‘Ballando con le Stelle’ (facendo coppia con Raimondo Todaro) e a ‘L’isola dei Famosi’: in entrambe le occasioni ha subito dei brutti infortuni che hanno condizionato le sue gare. Elisa, comunque, è attivissima sui social network e non smette di incantare: i suoi contenuti sono sempre una gioia per gli occhi. L’ultimo video apparso sul suo profilo ha subito catturato l’interesse dei followers: la classe 1982 indossa un costumino niente male che mette in evidenza il suo didietro.

Elisa Isoardi, il tuffo mostra il suo didietro da capogiro: web in tilt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi sta trascorrendo una vacanza strepitosa: i suoi post fanno sempre velocemente il giro del web. La 38enne ha pubblicato poco fa un video in cui mostra ai suoi followers un suo super tuffo. La conduttrice corre verso il mare e si lancia. La piemontese non avrebbe preso un bel voto nelle Olimpiadi di Tokyo: ha sollevato davvero troppa acqua.

Gli ammiratori, però, hanno più di un motivo per sorridere. La classe 1982 mostra con disinvoltura le sue gambe chilometriche, ma anche un dettaglio non sfugge. Il costumino, infatti, copre pochissimo il suo didietro panoramico. “Fondoschiena favoloso”, ha scritto semplicemente un utente riassumendo il filmato.

In questi giorni, in molti volevano sapere con chi stava trascorrendo le vacanze. Il ragazzo che scatta foto e video è in realtà suo nipote Alessio.