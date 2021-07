Francesca Verdini, outfit striminzito e sorriso contagioso: mix esplosivo – FOTO

Francesca Verdini, la bellissima fiorentina, propone un outfit striminzito ed un sorriso contagioso che addolcisce il web.

Francesca Verdini, la partner di Matteo Salvini dal 2019, è seguitissima su Instagram. Ogni scatto si presenta originale ma hanno tutti un filo conduttore: la semplicità. La 28enne infatti posta del contenuto che la vedono quasi sempre l’unica protagonista: momenti di relax, viaggi e poi quelli che sorprendono il web dove esce fuori un’agilità da invidia che le permettono di fare acrobazie di vario genere.

Ma, soprattutto di recente, non mancano le foto insieme al compagno mentre si godono attimi di romanticismo che non passano inosservati, tra chi li sostiene e difende ed altri che li attaccano, gli haters sono comunque numerosi.

Francesca Verdini, lo scatto all’ora di pranzo: outfit molto striminzito

La foto che ha postato di recente Francesca risale all’ora di pranzo. Eccola infatti a tavola mentre sfoggia il sorriso più bello, quasi timido ed impacciato. Il viso appare senza trucco ed i capelli non sono raccolti ma riposti comodamente dietro le orecchie. Siamo abituati a vederle il viso fresco e senza make-up e parte del suo fascino deriva proprio da quello.

La giovane, figlia di Denis Verdini, esponente di Forza Italia, si sta concedendo una vacanza a Capri. Nella splendida isola tra il mare incantevole ed un sole che bacia i belli. Francesca si accinge a degustare un piatto fresco ma ogni momento è buono per scattare foto.

Sorprende l’outfit che sceglie, perfettamente da vacanza ma molto striminzito; nonostante sia seduta e quindi non possiamo sapere la mise completa, è possibile scorgere un top molto corto nero che copre solo la zona del lato A, un modo per fronteggiare il caldo e poi la silhouette glielo permette, assolutamente.

Come possiamo notare, Francesca è splendida in bikini e può osare con qualsiasi look. Tuttavia il web non perde occasione per attaccarla, adducendo che sia troppo magra ma lei risponde alle critiche (gratuite) col sorriso, un’arma vincente.