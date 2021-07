Per il compleanno di Pierpaolo Pretelli la fidanzata Giulia Salemi ha voluto dedicargli delle parole speciali: la sua reazione ha emozionato i fan

Compie oggi 31 anni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli, che sta vivendo un periodo ricco di soddisfazioni. Il suo nuovo singolo “L’estate più calda” ha ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico che continua a seguire con passione anche la sua storia d’amore con Giulia Salemi. La coppia, nata all’interno del reality, sembra essere più affiatata che mai e si sta godendo le vacanze prima di tornare al lavoro. Pierpaolo, in particolare, quest’autunno farà parte del cast di “Tale e quale show” dove avrà modo di mostrare le sue abilità canore e imitative.

Gli auguri di Giulia a Pierpaolo: lui finisce in lacrime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Nata con non poche difficoltà all’interno della casa del GF Vip, la storia tra Giulia e Pierpaolo prosegue a gonfie vele. L’affiatamento è palpabile, così come l’impegno che i due hanno riposto in questa relazione. L’ex velino ha persino fatto conoscere all’influencer il figlio Leonardo, dimostrando a tutti la serietà del loro rapporto.

I due non perdono occasione per condividere su Instagram attimi di vita quotidiana, dedicandosi spesso a vicenda parole d’amore. Lo ha fatto proprio allo scoccare della mezzanotte Giulia Salemi che ha voluto augurare al suo Pierpaolo un felice compleanno. Per farlo ha pubblicato un video realizzato con alcune immagini della loro storia d’amore e una lunga lettera scritta da lei.

“Nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale. […] Mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo“, parole importanti seguite da una lunga lista di elogi al fidanzato.

“Sei un uomo e padre meraviglioso e ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi mai fatto sentire fuori luogo“. L’influencer continua raccontando di come il compagno riesca a comprenderla e rassicurarla, non facendola mai sentire inadatta. “Accanto a te sto imparando ad amarmi, anche quelle cose che prima odiavo di me e credo che questo sia la cosa più bella che l’amore possa darti“.

Un lungo messaggio che ha colpito nel segno. Proprio Giulia ha voluto mostrare la reazione di Pierpaolo dopo aver visto il video e ascoltato le sue parole. Il festeggiato non è riuscito a trattenere le lacrime e si è lasciato andare a un tenero pianto tra le braccia della sua fidanzata.