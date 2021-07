Guendalina Tavassi ha pubblicato una foto mentre si sta rilassando al mare, mostra un lato A e degli addominali scolpiti strepitosi.

Dopo lo scandalo dei filmini privati pubblicati sul web, Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno confermato di voler mettere fine al loro matrimonio durato ben 8 anni. I due, genitori di Chloe e Salvatore, non hanno voluto rendere noti i motivi della loro decisone che li ha portati alla fine a dirsi addio in modo così drastico.

In molti però sono dispiaciuti per tale notizia perché speravano ci potesse essere un riavvicinamento per la coppia soprattutto per il bene dei bambini.

Guendalina Tavassi stende tutti: che curve da urlo in bikini

