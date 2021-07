“Rifiuto di crederlo”. Jennifer Lopez: bikini da paura, saluta in italiano da uno yacht di 84 metri – FOTO

Jennifer Lopez. La super star di Hollywood si trova in Italia per le sue vacanze estive 2021. Non è da sola e pubblica su Instagram foto in bikini da far girar la testa

É stata la protagonista di numerose commedie romantiche, eppure è la trama della vita della stessa Jennifer Lopez a sembrare tratta da un film. Una timida ragazzina, proveniente da una famiglia di umili origini in uno dei quartieri più malfamati di New York, il Bronx, che con dedizione, ambizione e duro lavoro è arrivata oggi a essere una delle donne più famose al mondo, acclamata attrice di Hollywood e stella del pop internazionale.

Ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive 2021 in una location suggestiva e nel più lussuoso dei modi: scopriamo di più.

Jennifer Lopez insieme al suo amore: in bikini giallo è strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Ha fatto il giro del mondo la notizia dell’amore ritrovato tra Jennifer Lopez e un altro divo americano, l’attore e sceneggiatore premio Oscar Ben Affleck. I due sono stati una delle coppie più chiacchierate degli anni duemila ma si lasciarono a un passo dal fatidico sì.

NON PERDERTI ANCHE –> “Ho perso le diottrie”, Miriam Leone e la FOTO “sfocata” che fa girare la testa, ti perdi in lei

Vent’anni dopo, tra matrimoni con altre persone e nascita di figli, i due si sono ritrovati, scatenando il delirio dei fan (JLo è madre dei gemelli Emme e Max, avuti da Marc Anthony; Ben Affleck ha avuto tre figli dall’attrice Jennifer Garner: Anne, Seraphina e Samuel).

La coppia glamour è stata paparazzata in Italia, per la precisione a Capri, dove sta trascorrendo le vacanze estive. I divi non lo stanno facendo come i comuni mortali; per l’alloggio, infatti, non si sono accontentati di un lussuoso hotel ma hanno abbandonato la terra ferma. Ormeggiano a bordo del “Valerie”, un mega yacht dal valore di 110 milioni di euro: lunghezza 84 metri, 9 cabine, spa, piscina ed eliporto.

A offrirci un timodo scorcio di tanto sfrenato splendore è la stessa Jennifer Lopez che, sul suo profilo Instagram seguito da 168milioni di follower, saluta tutti in italiano. “Ciao” – scrive in didascalia, e si scatenano i commenti di plauso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Anna Tatangelo a nanna solo con il reggiseno: la FOTO nella notte. Lato A stratosferico

Non potrebbe essere altrimenti guardando il suo fisico perfetto, il colorito ambrato dell’abbronzatura, esaltata dal giallo sgargiante del suo bikini. “Rifiuto di credere che abbia 52 anni” – chiosa un fan sul web.

Ebbene si, la pop star ha festeggiato il suo compleanno da pochissimi giorni, lo scorso 24 luglio. Impossibile credere che abbia girato la boa del mezzo secolo.