Karina Cascella in bikini è uno schianto. Ironia e un rimorso: “Non avrei mai dovuto farlo”

Karina Cascella. Il personaggio televisivo, divenuta celebre grazie a “Uomini e donne”, si gode le vacanze estive. Su Instagram Stories rivela verità piccanti

Karina Cascella, classe 1980, è un personaggio televisivo che ha guadagnato molta popolarità grazie a uno dei programmi di punta di Maria De Filippi, “Uomini e donne”. Il suo carattere frizzante, schietto e diretto l’ha fatta emergere come una delle opinioniste più seguite del piccolo schermo nostrano.

Proprio nella famosa trasmissione di dating ha conosciuto il tronista Salvatore Angelucci che, per lei, ha detto addio alla corteggiatrice Paola Frizziero. Karina Cascelli e Angelucci sono diventati genitori di una bambina di nome Ginevra nel 2010. Il loro legame non è surato, tuttavia ha ritrovato l’amore tra le braccia di Max Colombo.

Karina Cascella: il rapporto con l’ex e tutta la verità su Gemma Galgani

Karina Cascella è divenuta anche una stella del web. Conta su Instagram oltre 1,1 milioni di follower che l’hanno resa una novella influencer. Attraverso il popolare social network ha risposto a una serie di domande dei fan, rivelando verità interessanti.

Molti si sono chiesti quali siano i rapporti con il suo ex compagno, nonché padre di sua figlia, Salvatore Angelucci. La donna, senza nessuna remora, chiarisce con sincerità: “Non abbiamo smesso di essere amici neanche per un giorno ma le sue scelte e la sua vita privata riguardano soltanto lui”.

La domanda più succulenta riguarda Gemma Galgani, una delle protagoniste principali di “Uomini e Donne Over”. “Cosa pensi di lei?” – osa qualcuno. Karina non ha dubbi: “Forse sarebbe ora che stesse a casa sua. Per carità, mi sta pure simpatica a volte, però dopo dieci anni è ancora il caso che cerchi un uomo in tv? Mi pare un po’ esagerato”.

L’opinionista, sollecitata dalle domande rivoltele, rivela un suo grande rimorso: “Non rifarei tutti i tatuaggi che ho. Sono troppi e alcuni per niente eleganti. Ormai, però, è andata”.

L’ultima foto pubblicata sul web la vede in uno striminzito bikini, in una posa da gatta sexy. Lo sguardo è fisso in camera e lei commenta con spiccata ironia: “Quando scegli di pubblicare una foto in costume, dove fai quella sexy, puoi, ma non scrivere alcuna poesia”.

I follower comunque apprezzano entusiasti e non ci può che essere un’unica opinione condivisa: “La foto dice già tutto, sei tu la poesia”.