Laura Cremaschi pubblica uno scatto e i suoi fans impazziscono: in un momento la temperatura sui social sale e lei fa record di likes. Che capolavoro

Laura Cremaschi è una delle modelle più amate del mondo dei social. Oramai sono un po’ di anni che bazzica nel mondo della televisione, ma il successo che le ha dato il web, nessuno mai. Lì è davvero una star, ogni giorno pubblica numerosi sprazzi di vita quotidiana insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, nel suo lavoro o nei viaggi che fa come spesso accade in estate quando i personaggi del mondo dello spettacolo vanno in ferie e hanno modo di riposarsi dopo la stagione televisiva.

Laura Cremaschi fa girare la testa ai suoi numerosi followers: record di likes

Laura ha fatto impazzire i suoi numerosi followers dopo l’ultimo scatto che ha pubblicato: nella didascalia si lamenta del caldo asfissiante che c’è oggi in giro. Allo scatto, invece, la vediamo indossare un paio di pantaloni bianchi, un top e i capelli lunghi e sciolti sulle spalle nonostante la temperatura. I suoi fans hanno fatto subito ironia sulla didascalia, dicendole di essere lei che fa venire il caldo. In effetti nello scatto che ha postato è davvero bellissima: anche in estate la meravigliosa Laura non smette di sorprendere i suoi numerosi followers che durante l’anno la seguono con costanza e con affetto. In estate i suoi fans non vanno di certo in vacanza, anzi, proprio perché non possono vederla in televisione approfittano dell’avvento dei social network per poterla seguire nei suoi viaggi in giro per l’Italia.

L’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto record di likes in pochissimi minuti: anche i commenti sotto al suo post non si sprecano.