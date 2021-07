Lorella Cuccarini, che villa per la regina del ballo: è un incanto – VIDEO

Avete mai visto la villa di Lorella Cuccarini? E’ una dimora strepitosa dove vive con la sua famiglia in piena tranquillità

Tutti la attendono per la prossima edizione di “Amici” e non vedono l’ora di rivederla in televisione con la sua classe ed eleganza che la contraddistinguono in ogni occasione. Lorella Cuccarini nel corso degli anni ha lasciato il segno ed ha conquistato il pubblico italiano che la ammira e la segue.

Intanto, per la ballerina continuano le vacanze che sta trascorrendo insieme alla sua famiglia nella meravigliosa villa a Castel De Ceveri.

Lorella Cuccarini, la sua villa è pazzesca – VIDEO

Seguita da quasi cinquecentomila follower, Lorella Cuccarini soprattutto in questo periodo di tranquillità e di pausa dal lavoro, non perde occasione di postare su Instagram foto e video del suo tempo libero. Tra queste è stato pubblicato più di qualche filmato dove si intravede la sua villa meravigliosa.

La cucina, da quanto si nota nell’ultimo video postato, è molto luminosa e spaziosa e a dominare la casa è il legno, arredato e assemblato su i mobili e le rifiniture.

Anche il suo studio non è da meno, lo abbiamo visto durante il suo periodo di isolamento quando ha contratto il Covid. Per non parlare del salotto ampio e incantevole.

Il giardino poi è un’oasi di bellezza, curato nei minimi dettagli, è ricco di fiori e piante che lasciano spazio ad una piscina strepitosa dove la conduttrice si rilassa con la sua famiglia e si concede qualche ora di sport.

Insomma sembra che la Cuccarini non se la passi per niente male. La casa rispecchia esattamente la padrona, eleganza e classe sono gli elementi principali che rendono tutti incantevole.

Lorella Cuccarini è unica e la sua graziosità ha conquistato milioni di italiani che la aspettano a braccia aperte. Anche ad “Amici” si è fatta conoscere per quella che è, una donna matura e semplice, senza pregiudizi e con un talento incredibile.