Madame, assurdo: va controcorrente ed è subito preda della rabbia sul web

La rapper dalla voce ammaliante per eccellenza, Madame, si spinge controcorrente divenendo subito preda di un “assurdo” sfogo rabbioso.

Ore di pura amarezza sui social per l’inconfondibile artista canora diciannovenne, Madame. Dopo essersi cimentata in un appello controcorrente attraverso i suoi profili di Instagram e Twitter, l’insidiosa quanto veritiera voce de “L’anima”, nell’emozionante feat realizzato nel 2019 al fianco di Marracash, ha nuovamente prevaricato i confini imposti dalla società non mostrando timore alcuno nel voler condividere la propria opinione.

L’attuale simbolo del rap femminile italiano si è cimentato in un inatteso elogio nei confronti degli uomini. A spiazzare i più vicini fan dell’artista saranno con immediatezza le opinioni che giungeranno come un “assurdo” e straripante fiume di rabbia fra i commenti alla sua dichiarazione.

Madame, assurdo: va controcorrente ed è subito preda della rabbia, i dettagli

La reduce all’ultima edizione del “Festival di Sanremo” si è inizialmente esposta con una sentita avvisaglia nelle sue storie su Instagram. “Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore“. Ha precisato l’artista a poco più di un mese dall’uscita del suo già noto brano dal titolo di “Marea”. “Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime“. Ha così concluso il suo pensiero ignara di ciò che le sue parole avrebbero potuto scatenare subito dopo.

Insulti impossibili da riportare, la più manifesta incredulità ed il più aggressivo rigetto. Saranno queste le caratteristiche principali delle reazioni al post condiviso dalla sprezzante cantante di origini venete, definita come una “lurida pazza”. “Non è involtontario“, risponderà per fortuna più degnamente un altro utente. Non semplificando la sua tesi: “è dovuto a traumi, violenze fisiche e psicologiche che si subiscono“. Oppure: “da anni di oppressione sistematica che continua ogni giorno e che mettere in pericolo le donne“.

A rivolgere, invece, i complimenti a Madame sarà un suo fan che si schiererà in suo favore. “Ci tenete proprio a odiare?“, scriverà riferendosi ai suoi haters. “Ci tenete proprio a dare contro a messaggi semplicistici ma genuini come quello di Madame. Anche oggi avete c****o una bella shitstorm fascitst* del twitter, complimentoni…“