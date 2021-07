Mara Venier, Jerry Calà non la dimentica: “Le sarò grato per sempre”

Mara Venier e Jerry Calà sono stati insieme e nonostante siano passati tanti anni nessuno dei due ha mai dimenticato la loro storia

Mara Venier e Jerry Calà hanno vissuto una storia d’amore intensa. I due si sposarono nel 1984 per poi separarsi poco tempo dopo a causa dei diversi tradimenti da parte dell’attore.

Nonostante tra i due le cose non siano andate nel verso giusto, hanno mantenuto un rapporto civile e non perdono occasione di vedersi. Tra loro c’è stima e affetto che non passeranno mai.

Jerry Calà, la rivelazione sull’ex moglie

Jerry Calà ha ha appena compiuto settant’anni e festeggiato il compleanno all’Arena di Verona. Tra gli invitati non poteva mancare Mara Venier alla quale ha dedicato anche una parte dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Nessuno si sarebbe aspettato una dichiarazione del genere eppure l’attore è riuscito a stupire tutti con la sua confessione sull’ex moglie: “Nel periodo in cui lasciai i Gatti di Vicolo Miracoli mi sarei potuto montare la testa, il rischio c’era. – ha rivelato – Mi stavo perdendo ma fu Mara Venier, con la quale convivevo in quegli anni, a salvarmi, ad ancorarmi a terra. Rifiutò anche dei film per starmi accanto. Le sarò grato per sempre”.

Jerry ha ribadito più volte che zia Mara è stata per lui la donna più importante della sua vita, solo che i continui tradimenti da parte sua hanno portato la coppia a separarsi. Anche la conduttrice ha dichiarato spesso di non averlo mai dimenticato, nonostante oggi sia follemente innamorata di suo marito.

Dall’amore si è passati all’amicizia, tra loro oggi è tutto diverso rispetto a tanti anni fa. Tra i due c’è una relazione stupenda e fatta di complicità. Grazie all’affetto e all’intelligenza di entrambi sono riusciti a instaurare un rapporto unico, di stima e affetto. L’attore ci sarà sempre per la Mara e la conduttrice per Jerry.