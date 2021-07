Federica Nargi ha estasiato la sua platea di followers pubblicando una fotografia in cui indossa un costumino a perizoma.

Federica Nargi riesce sempre a fare breccia nel cuore degli italiani (e non solo) con i suoi post fantastici sui social network. La nativa di Roma è dotata di una bellezza che non è quantificabile e la sua sensualità manda in orbita gli innumerevoli ammiratori. L’ex Velina del programma satirico targato Mediaset ‘Striscia la Notizia’, come se non bastasse, vanta un fisico che non ha praticamente eguali al mondo.

Le sue curve bollenti e i suoi lineamenti praticamente perfetti non passano mai inosservati. La Nargi, anche oggi, ha catalizzando l’attenzione degli utenti di Instagram pubblicando una fotografia da crepacuore. I complimenti per lei ormai si sprecano: davanti a tanto splendore, si può solamente cliccare sul cuoricino.

Federica Nargi, costume a perizoma: glutei perfetti

