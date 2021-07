L’ultimo scatto della showgirl Roberta Morise in spiaggia è un’idilliaca immagine di classe ed eleganza: lo zoom andrà sulla camicia.

L’appena conclusosi venerdì ha dato inizio ad un sognante weekend per la conduttrice, cantante e scrittrice di origini calabresi nata sotto il segno dei Pesci, Roberta Morise. La showgirl, classe 1986, in queste ultime ore è salita a bordo di un treno che ha fatto in modo che potesse recarsi in una delle località per lei più familiari.

Dopo esser stata impeccabilmente alla guida nel corso del 2018 a “I fatti vostri” rimanendo infine ufficialmente in casa Rai, per l’ex finalista di “Miss Italia” è giunto il momento di godere di un meritatissimo attimo di relax. Approdata in spiaggia al tramonto, reputata “bellissima” nel suo outfit dalla tinta bianca, il suo ultimo ritratto ha poi lasciato senza parole i suoi molteplici ammiratori. Scopriamone i dettagli.

Roberta Morise, la camicia va giù: in mostra tutta la sua bellezza: “che classe”

