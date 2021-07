Il cantante Sangiovanni deve affrontare una nuova sfida, nessuno si aspettava una cosa del genere. Si riprenderà mai?

All’anagrafe Damian Giovanni Pietro, in arte Sangiovanni, è un cantante che ha partecipato all’ultima edizione dello show di Maria De Filippi, “Amici 20”, e grazie alla quale è diventato molto famoso. Ha trionfato nella categoria canto nel corso della finale del programma.

E’ un ragazzo molto semplice, anno 2003, vive a Vicenza con la sua famiglia, padre, madre, fratello e sorella. L’anno prossimo sarà in tournée ed i biglietti stanno già andando a ruba.

In pochissimo tempo è diventato una celebrità, le ragazzine lo amano e lo sostengono come possono, su Instagram ha già raggiunto 1,6 milioni di follower. Utilizza poco i social, ma ogni volta che pubblica una storia o una foto le fan sono incontenibili.

Sangiovanni vittima degli haters

Sangiovanni ha posato per OutPump, gli scatti sono stati realizzati da Harry Stules, ed il messaggio che si è voluto lanciare è: “Uomini e donne no differenze, siamo tutti figli della stessa terra, dello stesso cielo. Siamo umani”, come scrive il cantante sul suo profilo.

Qualcuno però non ha gradito le fotografie ed ha attaccato brutalmente il giovane ragazzo, alcuni commenti sono stati scritti sotto le sue foto e le reazioni dei fan sono state molteplici.

Si è letto: “Allora, da quello che ora dico potreste dire che sono all’antica, ma non lo sono, perché io ascolto tutti i generi di musicali di oggi e ho 23 anni. Innanzitutto non è un cantante, sembra più un pagliaccio da come si veste. […] Può fare milioni di visualizzazioni e dischi di platino, ma per me non è un cantante, sia come voce e sia come si veste. Io ho 23 anni, ascolto Gigi D’Alessio da 20 anni e Tiziano Ferro. E loro che sono veri artisti non hanno mai fatto queste cagate, mettere i vestiti rosa e pitturarsi le unghie. Un cantante serio e professionista non fa così, quindi non lo è. Purtroppo ci sono le ragazzine, i bambini che ascoltano questi generi e quindi vanno avanti, altrimenti no.”

Un commento decisamente poco carino nei confronti di un altro ragazzo ( vista l’età dello scrivente) che vuole esprimere solo la sua personalità. Ma come avrà reagito il diretto interessato?

Con estrema superiorità ed eleganza, ha condiviso il commento nelle sue storie ed ha scritto 2021, sottolineando il fatto che nel ventunesimo secolo si debba ricorrere ancora alla violenza verbale e fisica per esprimere un opinione.