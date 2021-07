In due pose dalla bellezza irresistibile Martina Colombari dà prova della sua eterna giovinezza. I fan sono “senza fiato”.

“Bellezza eleganza e simpatia… Cosa desiderare di più?“. E’ questo il primo parere ad apparire nei confronti della pubblicazione ultimata dalla conduttrice, attrice ed ex modella, classe 1975, Martina Colombari in queste ore. Sfoggiando un’eterna giovinezza, nell’animo come nelle sembianze, Martina conquisterà senza sforzo alcuni ben 11 mila dei suoi fan.

La nata sotto il segno del Cancro, che ha nel cuore la sua Milano dove vive all’insegna della moda e dei suoi interessi artistici da ormai diverse annualità, ha appena dimostrato di essere ancora, come nei suoi promettenti esordi della prima fanciullezza, un potente e “astro di femminilità“. La sua riflessione, allegata alle irresistibili istantanee, giungerà poi al contempo direttamente al cuore del suo fedele seguito.

Martina Colombari, irresistibile nella prova d’eterna giovinezza: “Sono senza fiato”

