William e Kate Middleton starebbero comunicando senza parole con Harry e Meghan. Spuntano messaggi in codice per i “duchi ribelli”.

Messaggi in codice per Harry e Meghan? Secondo i rumors William e Kate starebbero interagendo con i Duchi di Sussex attraverso comunicazioni segrete e non verbali. In queste settimane il fratello di Will ha acceso il gossip in merito alla pubblicazione della sua autobiografia in cui ripercorrerà la sua vita, rivelando lati sconosciuti della Royal Family che potrebbe mettere probabilmente in difficoltà i reali.

Dopo l’addio a Buckingham Palace e l’intervista ai microfoni della Winfrey, i rapporti tesi tra i “duchi ribelli” e i Windsor continuano. Secondo Duncan Larcombe, esperto reale nonché autore del volume “Prince Harry: The inside Story”, i Duchi di Cambridge starebbero comunicando in codice con Harry e a Markle.

William e Kate: silenzio e sorrisi al posto della parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

A volte il silenzio parla più mille parole. E William e Kate hanno scelto proprio questa strada per rispondere agli attacchi di Harry e Meghan alla famiglia reale condendo quest’assenza di comunicazione con sorrisoni.

Secondo l’esperto Duncan alcune pubblicazioni condivise dalla coppia contengono messaggi in codici per i loro rivali. In particolare l’autore ha ricordato il tweet del principe Will postato nell’ambito delle finali Euro 2020 in cui ha sottolineato il suo totale disappunto nei confronti degli insulti rivolti sul web verso alcuni giocatori della nazionale.

“Totalmente inaccettabile. Atteggiamento ripugnante, deve finire ora e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero essere ritenuti responsabili”, le parole del principe.

Per l’esperto questa forma di comunicazione non apparterebbe al consueto stile del reale e secondo lui in realtà potrebbe celare una risposta alla fratello e alla moglie che aveva accusato, nell’ambito dell’intervista a Oprah, forme di razzismo a Corte nei confronti del suo primogenito Archie.

Dietro alla mancata replica quindi parlerebbero messaggi in codice e i gesti della coppia che si mostra felice e affiatatissima.

In particolare la Middleton in ogni occasione è radiosa e sfoggia il suo portamento regale e la sua eleganza innata. Che sia una stoccata alla definizione dei Sussex secondo i quali William e la moglie sarebbero “intrappolati e incapaci di liberarsi”?