Francesca Fialdini ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha conquistato i fan. Subito è boom di like e commenti.

Sorridente, entusiasta e bellissima. Francesca Fialdini ha conquistato i fan con l’ultimo post condiviso su Instagram, in cui ha mostrato un momento toccante dalla sua vita personale. Classe 1979, di Massa, Francesca è tra le conduttrici più amate in Italia conquistando negli anni il pubblico con il suo talento e il suo fascino.

Dopo gli esordi in radio, innumerevoli i programmi televisivi che ha condotto brillantemente. Accanto alla notorietà sugli schermi, la presentatrice è molto famosa anche sul web in particolare su Instagram con un profilo seguito da ben 158mila follower che ogni giorno interagiscono con i suoi contenuti. La Fialdini pubblica sovente momenti dalla sua vita professionale e personale.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la conduttrice ha mantenuto invece negli anni grande riservatezza. Da quattro anni è legata a Milo Brunetti, odontoiatra di Lecce di cui non si hanno molte informazioni. Secondo i rumors i due portano avanti una relazione a distanza in quanto Francesca vive a Roma.

Francesca Fialdini, bellezza e spontaneità: fan folgorati

