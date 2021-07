Stadio, il frontman Curreri finisce in terapia intensiva: il motivo

Malore sul palco per il noto cantante Gaetano Curreri, leader dello storico gruppo “Gli Stadio”. Si stava esibendo in concerto a San Benedetto del Tronto

Momenti di concitazione e panico per tutti i familiari, amici e fan del cantautore Gaetano Curreri. Lo storico leader della band Stadio ha avvertito un malore mentre si stava esibendo a San Benedetto del Tronto. L’artista 69enne era in concerto ieri, 30 Luglio, con i Solis String Quartet quando si è accasciato improvvisamente.

Gaetano Curreri in terapia intensiva. Cosa è successo

Gaetano Curreri si stava esibendo ieri, 30 luglio, con i Solis String Quartet. Arrivato alle battute finali del concerto, stava per eseguire le ultime canzoni in scaletta che prevedevano anche una cover di Piazza Grande di Lucio Dalla, in vita grande amico del frontman degli Stadio.

Improvvisamente, però, Curreri ha avvertito un malore e si è accasciato. I musicisti e suoi compagni di lavoro si sono accorti con tempestività che qualcosa stava andando male e lo hanno immediatamente sorretto, facendo intervenire con sollecitudine i primi soccorsi.

Da quanto si apprende dalle fonti presenti allo spettacolo, si sarebbero prodigati anche alcuni medici e operatori sanitari che erano tra il pubblico.

Gaetano Curreri è stato insignito lo scorso 29 giugno dell’onorificenza dell’ordine “al merito della Repubblica italiana” per il proprio contributo a sostegno dell’attività dei sanitari. In seguito al suo malore a San Benedetto del Tronto è stato velocemente trasportato presso l’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Sarebbe stato colpito da infarto.

Non è la prima volta che accade. Nel 2003 il cantautore ha subito un ictus mentre si trovava in concerto ad Acireale (provincia di Catania). Stessa dinamica anche nel 2019 in provincia di Macerata.

Notizie sul suo stato di salute arrivano dal profilo Facebook ufficiale degli Stadio dove si legge: “Ciao a tutti: come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto”.