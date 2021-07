The Crown: la prima immagine della nuova Regina Elisabetta. La somiglianza è impressionante

Ci siamo: i fans di The Crown stanno attendendo la quinta stagione della serie con il fiato sospeso. Nella quarta abbiamo visto arrivare finalmente Lady Diana, e il Principe Carlo cominciare una storia con lei e poi sposarla. La serie è finita nel momento più cruciale: quando la crisi tra Carlo e Diana comincia ufficialmente e Diana comincia a dare i primi segnali di ribellione. Nella prossima stagione vivremo gli anni della sua morte, e intanto ci sarà sempre lei: la nostra immancabile Regina Elisabetta. Lei che ha vissuto sia gioie che dolori, è la protagonista assoluta di questa serie e riesce a dare una visione totalmente diversa della sovrana che conosciamo noi tutti.

The Crown, la prima immagine della nuova Regina Elisabetta

The Crown cambia cast ogni due stagioni, perché i personaggi diventano grandi oppure invecchiano e dunque bisogna stare al passo con il tempo, nonostante i telespettatori nel giro di due stagioni finiscono per affezionarsi. Infatti abbiamo già conosciuto due volti della Regina, e adesso che sta per cominciare la quinta, ci prepariamo a conoscere il terzo: Imelda Staunton. Sì, il suo volto è familiare, l’abbiamo vista anni fa interpretare la severissima professoressa Umbridge in Harry Potter. Lì interpretava il ruolo della cattiva, forse il personaggio più severo che sia mai passato nella saga del mago. Qui invece interpreterà proprio lei, la nostra Regina, e dalla prima foto che Netflix ci ha spoilerato possiamo vedere già quanto sia impressionante la somiglianza con la vera e propria sovrana, che chissà cosa penserà dell’attrice che interpreterà lei da anziana.

Adesso non ci resta che aspettare di vedere chi sarà ad interpretare il resto del cast e soprattutto che la quinta stagione esca: i fans non vedono l’ora di vedere come sarà e cosa succederà.