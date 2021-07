Tokyo 2020, altre due medaglie di bronzo per l’Italia: sono tredici

L’Italia conquista altre due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il nostro Paese arriva a quota tredici per quando riguarda il terzo gradino del podio. Sono 22 totali

Il nostro Paese ha conquistato ben due medaglie di bronzo nel nuoto e nel pugilato. Tutto a tinte rose: infatti a vincere il riconoscimento negli 800 stile libero e nei pesi piuma sono state due donne. La prima è Simona Quadarella, l’altra campionessa è Irma Testa. Con un tempo di 9’18”35 la nuotatrice azzurra conquista la medaglia di bronzo nella sfida notturna delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Si piazza davanti alla statunitense Grimes, che aveva fatto l’assalto finale ma suo malgrado è finita quarta in classifica. L’oro è andato a Ledecky (8’12”57) e l’argento all’australiana Titmus con il record oceanico di 8’13”83.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tokyo 2020, undicesima medaglia di bronzo per l’Italia

La medaglia di bronzo per Irma Testa nei pesi piuma a Tokyo 2020

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tokyo 2020, il ritiro improvviso e la paura: il motivo scuote la coscienza del mondo

Irma Testa conquista la medaglia di bronzo e quindi non riesce ad approdare in finale dei pesi piuma femminili. È stata infatti sconfitta dalla filippina Nesthy Petecio. Era la prima volta che la pugile di Torre Annunziata affrontava una rivale così quotata e importante e non ha niente da rimproverarsi ma ha dato il tutto per tutto contro la campionessa iridata in carica, due volte al successo nel 2019 e nel 2014 con l’argento. La filippina però ha dato filo da torcere alla Testa e ha meritato di vincere.

Mentre per quanto riguarda il bronzo di Simona Quadarella negli 800 stile libero, l’italiana ha dichiarato ai microfoni della Rai: “Prima di entrare in vasca mi sono detta ‘devo tornare a casa con il sorriso, quindi o prendi la medaglia o prendi la medaglia'”.

“Ci ho messo cuore, anima, ho fatto una gara con la testa. È stato difficile, ma sono contenta di aver preso questa medaglia. Vale più di qualsiasi altra cosa. È stato difficile, ma mi sono ritenuta fortunata di avere avuto questa opportunità da cogliere”, ha proseguito la nuotatrice di romano di 22 anni.

La mia Olimpiade è questa – ha concluso Quadarella -, avrei preferito fare qualcosa di più nei 1500, sono sincera, ma non è arrivato, fa parte della vita di un’atleta, ma questo bronzo mi rende contenta, è sudato dopo tanti anni di lavoro“.