Valentina Ferragni, l’amore in vespa è più bello – FOTO

La dolce Valentina Ferragni si gode l’estate in vespa, l’amore è nell’aria e la bella influencer è sempre più presa da lui…

Valentina Ferragni è la sorella più piccola delle sorelle Ferragni, Chiara famosissima influencer ed imprenditrice digitale e Francesca, una professionista stimata in campo medico.

Valentina ha seguito le orme della sorella maggiore Chiara, una strada già abbondantemente spianata dall’influencer più conosciuta al mondo che vanta su Instagram 24,4 milioni di follower, moglie del rapper italiano Fedez.

La dolce fanciulla Valentina è una ragazza molto semplice, ama godersi la vita e lo fa serenamente. Spesso è stata attaccata sui social perchè considerata brutta e non conforme ad un certo canone di bellezza estetico, ma lei con grande disinvoltura ha sempre utilizzato le critiche per costruirci su qualcosa di importante. Lanciare messaggi di positività e di accettazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Roberta Morise e Carlo Conti, dopo anni il motivo clamoroso del loro addio

Un amore così grande in sella ad una vespa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Ha fatto un film con Pieraccioni, è una bomba di sensualità e non è Laura Torrisi..la ricordate? – FOTO

Valentina è fidanzata da diversi anni con Luca Vezil, personaggio pubblico proiettato sulla moda ed i viaggi, i due convivono ed hanno un cane di nome Pablo. Sono molto felici insieme e in futuro hanno intenzione di mettere su famiglia.

La tenerezza di questi due giovani ragazzi quasi trentenni è notevole, il pubblico li ama perchè semplici, simpatici e positivi. Utilizzano molto i social per informare i tanti amici di quello che succede nelle loro vite giorno dopo giorno.

I piccioncini sono a Portofino, stanno trascorrendo la loro estate 2021 in totale relax ed immancabile è il giro in vespa per la Città. Valentina e Luca hanno regalato una scena da film tra uno scatto fotografico ed un bacio appassionato.

In tantissimi hanno commentato le foto, solo parole di apprezzamento per i due ragazzi che ogni giorno regalano piccole emozioni alla loro community che cresce sempre di più. Per loro settembre sarà pieno di importanti progetti lavorativi, il mondo li aspetta e loro mano nella mano vanno incontro al destino che si prospetta florido ed importante.