Vanessa Incontrada: icona della moda, presenta la gonna di quest’estate

Diventa un’icona della moda, la gonna sfoggiata dall’attrice Vanessa Incontrada diventa il vero simbolo di quest’estate 2021.

L’attrice e conduttrice naturalizzata italiana dal sorriso smagliante e conosciuta al grande pubblico per essere stata nel corso di diverse annualità la storica spalla di Claudio Bisio in quel di “Zelig”, Vanessa Incontrada ha ora in servo una prorompente dimostrazione di stile e di eleganza. Trasfigurata per quest’estate 2021 dal predominio di texture multicolore e dalle più tipicamente esotiche fantasie floreali.

La lezione di moda presentata da Vanessa direttamente dalla presenza sul suo ultimo set ha attirato, non senza devozione anche verso la sua carismatica personalità, l’attenzione del suo pubblico femminile, il quale ha confermato la validità di tale proposta. Si tratta di una gonna che pare si sia trasformata con facilità in un capo necessario da tenere nell’armadio nel corso di seppur torrida, ma altrettanto sorprendente, stagione estiva.

Vanessa Incontrada: icona della moda, presenta l’atipica e floreale gonna di quest’estate

La showgirl, classe 1978, servendosi di una delle sue ultime pubblicazioni su Instagram, ha sfoggiato una mise en place dai toni vagamente gipsy, definita dal suo seguito come: “impeccabile”. In uno scatto di gruppo, oltre al suo sgargiante sorriso, Vanessa mostra la gonna in questione. Una fantasia realizzata con una vasta serie di delicati fiorellini dalla minuta forma, caratterizzata da tinte che oscillano dal giallo ocra al lilla, al viola finanche ad approdare sulle più chiare sfumature di blu.

Un look dunque, che appare non pretenzioso, adatto alle più svariate occasioni. Soprattutto, come ha scelto lei stessa: di abbinarlo ad altri capi alquanto minimali, un top bianco, una camicia di jeans ed un classico sandalo alto. Già lo scorso febbraio Vanessa aveva partecipato, sfoggiando una meravigliosa gonna lunga, al Fashion Show firmato dalla stilista specializzata in taglie forti, Elena Mirò.

La conduttrice e la stilista hanno collaborato più volte fin dal 2017 a differenti progetti. Durante i quali la stessa Incontrada ha disegnato degli abiti per la Mirò. Quest’ultima del 2021 ha invece riguardato la più recente collezione curvy invernale ed autunnale.