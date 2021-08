Anna Falchi intramontabile: la bellissima attrice ha lasciato i suoi followers senza parole pubblicando una fotografia in cui sfodera una scollatura da sogno.

Passano gli anni, ma una cosa non passa mai. Anna Falchi, così come più di 20 anni fa, continua a lasciare a bocca aperta i suoi ammiratori. La nativa di Tampere è sempre più bella ed esplosiva: i suoi occhi dotati di un colore meraviglioso, i suoi lineamenti perfetti e il suo fisico da urlo continuano a strappare consensi.

La Falchi è diventata molto popolare anche sui social network: il suo account vanta 480mila followers. L’attrice, qualche istante fa, ha bloccato il mondo del web condividendo una fotografia semplicemente spettacolare. La classe 1972 sfodera una scollatura abissale: il suo décolleté fa girare la testa ai seguaci.

Anna Falchi, scollatura meravigliosa: che décolleté

Anna Falchi sensazionale su Instagram: la 49enne è in uno stato di forma invidiabile e stupisce i suoi followers con una fotografia meravigliosa. La scollatura dell’attrice mette in mostra il suo davanzale illegale. Le forme della splendida donna finlandese sono sempre esplosive.

“Ready for @muciarashortfilmfestival ! Lavoro, amicizia, terra, mare… e tanto altro ancora, in una sola parola #sicilia ! W l’Italia!”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già ottenuto più di 3.500 cuoricini e oltre 100 commenti. In questi giorni, l’ex modella sta conquistando l’interesse degli utenti del web con fotografie esagerati. Qualche giorno fa, ad esempio, ha pubblicato uno scatto in cui indossava un costumino di colore bianco ad un pezzo che mise in risalto le sue curve.

I fans di Anna Falchi possono sorridere. La nativa di Tampere è pronta per la sua nuova avventura sulla Rai, dove condurrà insieme a Salvo Sottile la prossima edizione de ‘I fatti vostri’. Dopo tanti anni con Giancarlo Magalli al timone, i telespettatori sono curiosi di vedere la sex symbol degli anni Duemila all’opera.