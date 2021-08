“Beautiful”, anticipazioni puntata 1 agosto: Steffy sta molto male. La decisione

Beautiful, anticipazioni 1 agosto: Steffy è ancora ricoverata in ospedale dopo l’incidente e le sue condizioni sono pessime.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy rifiutare le cure farmacologiche dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale. A causarlo è stato Bill, ma lo Spencer sostiene che si sia trattato di un caso e la polizia appoggia la sua versione dei fatti. Ridge è furioso, ma sia Steffy che Brooke difendono lo Spencer. La giovane Forrester non è arrabbiata con Bill, ma sta molto male e non sa come gestire la situazione. Nel frattempo Wyatt e Flo riflettono su come comportarsi nei confronti di Sally. Anche la Spectra è ricoverata in ospedale per via di un pesante attacco di panico. Nonostante il suo equilibrio mentale abbia dato prova di essere molto fragile, i due non riescono comunque a perdonarla per le sue macchinazioni.

Beautiful, anticipazioni 1 agosto: Steffy rifiuta gli antidolorifici

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Wyatt deciderà di non denunciare Sally per ciò che ha fatto. Lo Spencer riconosce infatti di essersi comportato male durante i mesi in cui sono stati insieme. La Spectra dunque non finirà in prigione, ma Wyatt l’avverte: deve stare il più lontano possibile da lui e da Flo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy starà molto male per via dell’incidente stradale. Dopo aver cercato di resistere e di combattere il dolore inutilmente, la Forrester prenderà una decisione e sceglierà di sottoporsi alla cura farmacologica proposta dal dottor Finnegan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 1 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non sono previste pause estive.