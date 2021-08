Alessandro Siani, per l’attore il lunedì ha l’oro in bocca: che sorpresa

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 1 agosto 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel, tutti i dettagli

Nella serata del 1 agosto 2021 i telespettatori hanno avuto l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda programmi e film in tv. Su Rai1 è andato in onda Si accettano miracoli, con Alessandro Siani e Fabio De Luigi.

Su Rai2 ancora una volta ci siamo emozionati con le Olimpiadi Tokyo2020 e su Canale 5 è stato trasmesso un altro episodio di Grand hotel- Intrighi e passioni. Scopriamo insieme chi ha vinto la gara di share e ascolti ieri sera.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 1 agosto?

Rai1 si è aggiudicato il primo posto con Si accettano miracoli che ha conquistato 2.271.000 spettatori pari al 14.4% di share. Alessandro Siani e Fabio De luigi hanno fatto divertire il pubblico ancora una volta.

In seconda posizione Rai2 con le Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Circolo degli Anelli ha intrattenuto 1.885.000 spettatori, 12.4% di share.

Al terzo posto invece va Canale 5 con la serie spagnola Grand hotel – intrighi e passioni con 1.359.000 spettatori pari al 10% di share.

Analizziamo i dati dei restanti programmi e film che hanno interessato il pubblico italiano.

Italia1: la replica di “Colorado” 620.000 spettatori con il 4.5% di share.

Rai3: “Kilimangiaro Estate” ha raccolto davanti al video 698.000 spettatori, 4.3% di share.

Rete4: The Other Wife – L’Altra Moglie 800.000 spettatori con il 5.1% di share.

La7:L’Età dell’Innocenza 254.000 spettatori con l’1.8% di share.

Tv8: Prospettive di un Dellitto 353.000 spettatori con il 2.2% di share.

Nove: “Cambio Moglie” 173.000 spettatori, 1.5% di share.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 The help, su Rai 2 le Olimpiadi Tokyo2020, su Rai 3 continua il programma “Report” e su Canale5 il film Terapia di coppia per amanti. Su Rete 4 il primo episodio della prima stagione di Star Girl e su Italia 1 “Freedom oltre il confine”. Voi avete già deciso cosa seguire?