“L’ultima è da panico”, Aurora Ramazzotti, bikini sensazionale e non è la sola… FOTO di gruppo bollente

Aurora Ramazzotti ha postato una compilation bollente direttamente da Ibiza. Il suo bikini fa girare la testa ai fan, ma non è l’unico…

Vacanze a dir poco bollenti per Aurora Ramazzotti, che dopo aver registrato il nuovo programma “Mistery Land” è volata ad Ibiza assieme alle amiche del cuore. Come i fan hanno potuto apprendere tramite le Instagram stories, il soggiorno è iniziato nel migliore dei modi. Ieri sera, la conduttrice si è recata presso il locale Es Caliu, dove ha incontrato la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Quest’oggi, la figlia di Eros e Michelle ha optato per un’intera giornata in barca. In bikini, Aurora è di una bellezza sconvolgente, e non è la sola: assieme a lei ci sono le sue amiche del cuore, tra cui la splendida Paola Di Benedetto. La visuale dei loro fisici scolpiti ha sconvolto il web.

Aurora Ramazzotti, bikini sensazionale e non è la sola: FOTOGALLERY bollente

